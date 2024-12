La presidente della Regione, Alessandra Todde, esprime soddisfazione per la decisione della Cassazione di dare l’ok al referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata.

“Un’altra vittoria per la Sardegna” esulta la governatrice sui social. “Siamo soddisfatti per l’ordinanza della Cassazione, che conferma la possibilità di indire il referendum contro l’Autonomia differenziata”.

“La Sardegna, con il nostro ricorso accolto dalla Corte, si è battuta in prima linea per difendere la sua specialità e contrastare una legge iniqua, che rischia di dividere l’Italia e aumentare le disuguaglianze”.

“La nostra Regione vuole avere la possibilità di diventare una delle locomotive d’Italia e per questo difenderemo con le unghie e con i denti le risorse e le opportunità che ci spettano. In attesa che si pronunci in merito anche la Corte Costituzionale, ribadiamo con forza che il governo nazionale si deve fermare”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it