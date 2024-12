Quella odierna, è stata una giornata di pioggia per gran parte della Sardegna con quale disagio nel cagliaritano. Ora però, l’allerta meteo di grado arancione può dirsi esaurita, considerato che la protezione civile ha deciso di declassarla a gialla.

La forte ondata di maltempo alla fine si è scaricata prevalentemente in mare, ma non è escluso che nelle prossime ore possa esserci ancora qualche strascico.

Ecco dunque che si è deciso di mantenere la criticità ordinaria per rischio idrogeologico, soprattutto per aree come Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso sino alle 9 di venerdì.

