Pasqua e Pasquetta con la pioggia: maltempo in arrivo in Sardegna

Nuove piogge in arrivo tra Pasqua e Pasquetta in Sardegna. Secondo quanto riporta il meteorologo Matteo Tidili, l’isola sarà interessata nelle prossime 24 ore da un peggioramento delle condizioni meteo.

Le peggiori condizioni saranno dovute “ad un fronte freddo atlantico che andrà ad arrestare la sua corsa in prossimità della Sardegna per poi riavvolgersi attorno ad una circolazione depressionaria in formazione sul Nord Africa”.

Nella giornata di Pasqua si conferma il rischio temporali, localmente intensi sulla Gallura, Monteacuto e Baronie, in esaurimento entro la serata. Nella notte tra domenica e lunedì, è atteso il clou del peggioramento: “le piogge si estenderanno a gran parte del territorio regionale, risultando più insistenti e a tratti intense sui settori centro-meridionali e occidentali” spiega Tidili.

A Pasquetta sul centro-sud dell’isola persisterà una certa instabilità, con rovesci sparsi, occasionalmente anche a carattere temporalesco nelle aree interne.

