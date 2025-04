La Protezione Civile ha emanato dei nuovi avvisi di criticità: previste piogge intense in alcune aree dell'Isola fino alle 17.59 di domani

La pioggia non dà tregua alla Sardegna: prorogata l’allerta meteo

La Protezione civile aveva inizialmente emanato un avviso di criticità per condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi. Tuttavia, considerato l’andamento delle perturbazioni, l’allerta è stata prorogata anche per la giornata di domani, 17 aprile, fino alle 17.59.

Come si legge nel bollettino pubblicato sul proprio sito, la Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità moderata, gialla, per Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura.

Confermata invece l’allerta arancione per Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Di seguito quanto comunicato: “Dalle ore centrali di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, e fino alla prima parte di domani, giovedì 17, sulla Sardegna si prevedono piogge diffuse, prevalentemente stratiformi. I cumulati nelle 24 ore saranno generalmente moderati o localmente elevati, ma potrebbero risultare fino a localmente molto elevati sui settori centro settentrionali dell’Isola”.

