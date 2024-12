Nel giorno in cui gli studenti manifestano per la sicurezza stradale a Cagliari, il sindaco Massimo Zedda dedica un post sui social per rassicurare i cittadini su quanto l’amministrazione sta facendo in merito.

“Sono iniziati lunedì 9 dicembre i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in viale Colombo” spiega Zedda. “Successivamente si procederà in viale Diaz, viale Poetto e via Stamira, grazie al recente stanziamento di un milione di euro. Proseguiremo, in particolare, nelle strade vicine alle scuole e in quelle col più alto tasso di incidenti registrati. Oltre a questi sono compresi interventi quali varchi, piazze, isole salvagente, altri attraversamenti rialzati, segnalatori di velocità e zone 30″.

“L’attenzione è massima per i pedoni, per coloro che usano le due ruote e per i ciclisti, le cosiddette utenze deboli: garantiremo maggiore protezione con la sistemazione delle piste ciclabili esistenti e con l’ampliamento della rete in diverse zone della città, specialmente quelle adiacenti alle sedi universitarie”.

Inoltre grazie alla collaborazione con il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (Diccar) dell’Università di Cagliari e con l’Università di Brescia, il Comune procederà allo studio sulle strade cittadine. Previsti ad esempio il monitoraggio delle infrastrutture stradali urbane, con la valutazione dei dati sull’incidentalità. Così come si studierà l’individuazione dei nessi causali tra lo stato delle infrastrutture stradali e gli incidenti.

“L’obiettivo, di concerto con la Polizia locale – conclude Zedda – è quello di ridurre gli incidenti e rendere Cagliari più sicura, facile da percorrere, potenziando il trasporto pubblico locale, la mobilità condivisa e risolvendo i diversi problemi che hanno ingolfato il traffico cittadino. Tutto questo grazie anche all’incremento dei fondi stanziati con il consenso unanime del Consiglio comunale”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it