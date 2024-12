Danno enorme a Bitti. Un incendio si è sviluppato questa mattina nella cabina elettrica situata nella parte bassa del paese, causando l’interruzione del servizio elettrico per circa 400 abitazioni. L’episodio, verificatosi intorno alle 7, è stato causato dal surriscaldamento e dal successivo incendio di un componente interno alla cabina.

I primi interventi sono stati effettuati dai Vigili del fuoco di Nuoro, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i tecnici di E-Distribuzione, al lavoro per ripristinare il servizio elettrico. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone né a strutture esterne alla cabina.

Per minimizzare i disagi, si sta procedendo con l’installazione di un gruppo elettrogeno temporaneo, che dovrebbe consentire la riattivazione della fornitura elettrica entro le ore 16. Nel frattempo, l’area della cabina rimane interdetta al pubblico per consentire i lavori di riparazione e messa in sicurezza.

