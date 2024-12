Era andata in chiesa per pregare insieme all’amica. Rita Sechi, 76 anni, è morta ieri a Sassari davanti a Santa Maria Bambina, investita in via Cilea mentre attraversava la strada per rincasare dopo la messa.

Una Hyundai Ix20, guidata da un uomo residente a Sorso, è piombata su di lei e sull’amica di 85 anni, rimasta ferita e ricoverata al Santissima Annunziata in codice rosso.

Rita Sechi era solita recarsi nella chiesa del quartiere Latte Dolce e conosceva bene quella strada. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente e capire se nella tragica fatalità ci siano delle aggravanti a carico dell’automobilista.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it