Cagliari e Atalanta si sfideranno per la 16ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato per questo pomeriggio alle 15. I sardi puntano a riscattarsi dopo la sconfitta subita a Firenze, mentre l’Atalanta cercherà di proseguire il suo buon momento in campionato dopo il successo contro il Milan.

Per il Cagliari mister Nicola ritrova Lapadula in panchina, mentre dall’inizio potrebbe optare per una soluzione con Viola o Gaetano sulla trequarti, a sostegno di Piccoli come punta centrale. Marin e Adopo si contendono un posto a centrocampo, con Zortea e Luvumbo sugli esterni. La retroguardia sarà guidata da Luperto e Mina, con Sherri a difendere i pali.

L’Atalanta di Gasperini potrebbe partire con Retegui titolare in attacco, mentre De Ketelaere rischia di lasciare il posto a Pasalic. Zappacosta, tornato a disposizione, potrebbe insidiare Ruggeri per un posto sulla fascia. In difesa, Djimsiti e Kossounou sono in ballottaggio per completare il reparto davanti a Carnesecchi.

Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Marin, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli.

All. Nicola

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

All. Gasperini

Dove vederla. La partita, valida per la 16ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti esclusivi di tutte le 10 partite per ciascuna giornata del campionato nella stagione 2024-25.

