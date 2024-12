Una ragazza di 35 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un incidente avvenuto in viale Sant’Avendrace.

Sul posto una ambulanza del 118 per i soccorsi e la polizia locale per i rilievi: l’incidente è avvenuto intorno alle 19.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata investita sulle strisce. Il conducente alla guida dell’auto l’avrebbe vista all’ultimo e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Subito dopo l’accaduto, ha chiamato il 118 e si è prodigato di operare i primi soccorsi.

Per la giovane si parla di un trauma cranico e altre ferite nel corpo. Le condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.

