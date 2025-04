25 aprile a Cagliari: corona di fiori al Monumento dei caduti

“Una pagina di storia importante scritta anche dai 4000 sardi impegnati nella Resistenza nazionale che hanno sacrificato la vita per costruire un’Italia migliore” ha commentato il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini

Nel lungo corteo del 25 aprile avvenuto in mattinata a Cagliari, il Presidente Piero Comandini ha deposto una corona di fiori al Monumento dei caduti in via Sonnino.

“Ottanta anni fa l’insurrezione dei partigiani contro l’esercito nazista e la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una pagina di storia importante scritta anche dai 4000 sardi impegnati nella Resistenza nazionale che hanno sacrificato la vita per costruire un’Italia migliore, libera e unita attorno ai valori di pace e democrazia”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, questa mattina a Cagliari nel parco delle Rimembranze dove ha deposto una corona di fiori al Monumento dei caduti.

“Oggi – ha aggiunto il Presidente – celebriamo la storia, la patria, la Sardegna, i sardi e coloro che hanno contribuito a rendere la nostra terra, un’isola libera e democratica. Il nostro pensiero va agli eroi della Resistenza e a tutti coloro che, a qualunque titolo, si battono ogni giorno, in ogni angolo del mondo, contro la guerra, le sopraffazioni, la limitazione dei diritti”.

