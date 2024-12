Il sardo Giorgio Falconi sarà nominato Cavaliere di Gran Croce con il grado massimo di prima classe dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il motivo risiede nell’impegno e nella dedizione messi in mostra nei suoi 46 anni di servizio nell’amministrazione Pubblica, in particolare per le regioni Sardegna e Lazio.

Falconi, già Capo del Cerimoniale per Sardegna e Lazio, attualmente svolge anche l’incarico di segretario generale del Comitato Sardegna Grandi Eventi.

La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si svolgerà mercoledì 18 dicembre a Cagliari, presso Palazzo Regio.

