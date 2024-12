Il Consiglio regionale della Sardegna e i sindaci uniti nella battaglia unitaria contro il deposito delle scorie nucleari che il governo Meloni vorrebbe realizzare nell’isola.

L’incontro di questa mattina ha visto i sindaci coinvolti nei piani del Ministero dell’Ambiente insieme al presidente Piero Comandini.

“L’intero Consiglio regionale è a fianco dei sindaci e di tutti i sardi per ribadire ancora una volta il No alle scorie nell’isola. La Sardegna non si trasformerà mai in un deposito di rifiuti nucleari” ha spiegato Comandini. “Ribadiamo ancora una volta la forte e netta opposizione a qualunque disegno che coinvolga la Sardegna. Non permetteremo mai che un’altra servitù deturpi il nostro territorio”.

I sindaci di Mandas, Turri, Albagiara, Assolo, Guasila, Siurgus Donigala, Nurri, Ortacesus, Las Plassas. Usellus, Villamar, Ussaramanna, Tuili, Setzu, Segariu hanno confermato le loro preoccupazioni e il coro di No unanime. Accolto dai Capigruppo di maggioranza e opposizione.

