Non solo Elmas è sconvolta per la morte sul lavoro del meccanico Stefano Deiana. Anche Capoterra, dove il 57enne era residente, piange un uomo conosciuto da tanti. Sui social piovono i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che lo ricordano come una persona solare e sempre col sorriso.

“Perdere la vita mentre ci si sacrifica per portare a casa lo stipendio. Triste notizia quella che colpisce la nostra cittadina che perde un lavoratore e un amico di tanti” scrive il sindaco Beniamino Garau. “Mi unisco, assieme agli assessori e consiglieri tutti, con sincera vicinanza e dispiacere per l’accaduto, al dolore dei familiari e amici di Stefano Deiana”.

Tantissime le dediche dei residenti della zona a mare di Capoterra, dove “Jerry” viveva nella frazione di Picciau. Una lottizzazione che ha sempre difeso dall’inciviltà, senza esitare a denunciare attraverso i social i comportamenti scorretti di chi non voleva bene a quel posto così tranquillo, abitato da famiglie oneste e lavoratori come lui.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it