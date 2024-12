Potrebbe prendere una piega sorprendente il caso della morte di Marisa Dessì e Luigi Gulisano, i due coniugi di 82 e 79 anni trovati morti in via Ghibli a Cagliari. Secondo quanto raccolto dal Ris, sul pavimento dello studio in cui sono stati trovati i corpi sarebbero emerse tracce di sangue.

Al momento resta primaria la pista del malore o dell’avvelenamento da cibo ingerito, ma si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici e istologici. Il sangue rinvenuto era a poca distanza dalle salme, che tra l’altro restano ancora sotto sequestro. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti.

