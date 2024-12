Anche quest’anno, in concomitanza con le festività natalizie, il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia, tramite un’ordinanza, ha vietato i botti in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private con conseguenze che si ripercuotono sugli spazi pubblici.

Contestualmente i proprietari di animali domestici sono invitati al rispetto di una serie di misure preventive al fine di tutelare gli amici a quattro zampe.

Il fine è contrastare l’abitudine ormai consolidata di festeggiare le ricorrenze di Natale e Capodanno con il lancio di botti di vario genere. Trattandosi di materiali esplodenti possono provocare importanti danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito.

