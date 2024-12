Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna, festeggia le festività natalizie insieme alla sua famiglia ma un pensiero lo lascia anche ai lavoratori in difficoltà.

“Oggi penso a quanto sono fortunata a poter passare le feste di Natale con la mia famiglia. E nel frattempo penso a chi le sta passando con la preoccupazione del lavoro. Proprio come le lavoratrici e i lavoratori di Glencore, che vedrò il 27 dicembre, o con chi ha problemi di salute o non è in libertà“, dichiara la governatrice.

“Riportare speranza a chi ne ha poca o addirittura l’ha persa non è facile. Ma quando ho accettato l’incarico di essere la Presidente di tutti i sardi ho anche abbracciato il compito di non lasciare che la speranza venga meno. E a questo mi sto dedicando e mi dedicherò. Buon Natale a tutte e a tutti”.

