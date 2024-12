A quanto pare, a Oristano anche le malattie vanno in ferie. O almeno questo è ciò che si spera possa accadere considerato che la guardia medica di via Carducci rimarrà chiusa per il 31 dicembre e per l’1 gennaio.

Il medico di base infatti sarà assente e la Asl non riesce a garantire l’apertura dell’ambulatorio. Un fatto che si è già verificato dal 23 al 26 dicembre appena trascorsi.

L’annuncio è arrivato per mano della stessa Asl, attraverso il proprio sito istituzionale. Come sempre accade in queste occasioni, viene consigliato di rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini. Tuttavia, essi non vengono indicati.

L’unica alternativa, pertanto, sarà quella del pronto soccorso.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it