Cagliari si prepara a vivere il suo Capodanno con una serata ricca di festeggiamenti e concerti sparsi per tutta la città. Per questo motivo, il Comune ha adottato un’ordinanza con cui modifica si modifica temporaneamente la viabilità del capoluogo.

Alcune di queste disposizioni sono già entrate in vigore dalla serata del 26 dicembre, altre invece verranno applicate nei prossimi giorni. Eccole di seguito:

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 18:00 del 30/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025 nelle vie:

Sassari, tratto compreso tra piazza del Carmine e il Corso Vittorio Emanuele; Mameli, tratto compreso tra via Sassari e Largo Carlo Felice; Giovanni Maria Angioy; Crispi; Largo Carlo Felice; Piazza Yenne; Roma (lato portici); Sardegna, tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Napoli; del Mercato Vecchio; Sicilia, tratto compreso tra via Baylle e via Napoli; Dettori; Savoia e nella Piazzetta Savoia; Baylle

Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la parte centrale del Largo Carlo Felice dalle ore 18:00 del 26/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025;

Divieto di sosta con rimozione forzata nel Largo Carlo Felice dalle ore 18:00 del 29/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025:

nel tratto compreso tra il civico 13B e il civico 15; nel tratto compreso tra il civico 17 e il civico 27;

Divieto di transito veicolare dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025 nelle vie:

Sassari, tratto compreso tra via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele; Mameli, tratto compreso tra via Sassari e Largo Carlo Felice; Giovanni Maria Angioy; Crispi; Largo Carlo Felice; Piazza Yenne; Roma (lato portici); Sardegna, tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Napoli; Del Mercato Vecchio; Sicilia, tratto compreso tra via Baylle e via Napoli; Dettori; Savoia e Piazzetta Savoia; Baylle; Manno; Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Largo Carlo Felice e via Maddalena;

Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Azuni all’intersezione con il Via Santa Margherita dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025;

Inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla Polizia Locale nella via Sassari nel tratto compreso tra via Mameli e Piazza del Carmine con senso di percorrenza da via Mameli a piazza del Carmine dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025;

Istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Mameli all’intersezione con via Sassari dalle ore 07:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 18:00 del 30/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025 nella via Santa Croce;

Istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 16:00 del 31/12/2024 alle ore 16:00 del 01/01/2025 nella via Santa Croce.

