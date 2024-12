La Dinamo Sassari vince una partita complicata a Cremona, contro la Vanoli, e si porta via due punti fondamentali per l’inseguimento ai primi otto posti in classifica.

I biancoblù si sono imposti per 80-65 grazie anche al buon impatto del nuovo acquisto Ghazi e ancora una volta grazie ad un super Bibbins, salito in cattedra soprattutto nell’ultimo quarto e autore di 18 punti.

La partita

Cremona parte fortissimo e incanala immediatamente la partita sui binari giusti, registrando un parziale di 10-2 che costringe Markovic al time-out. La Dinamo però non si scuote, anzi la Vanoli riesce ad allungare ancora portandosi fino al 16-2.

Tanti errori da una parte e dall’altra, compreso uno 0 su 2 dai liberi per Renfro, portano il punteggio a cristallizzarsi per qualche minuto. Fobbs prova a suonare la carica, mettendo dentro la tripla del 19-7, ma alla Dinamo sembra mancare proprio la concentrazione.

I sassaresi scivolano anche sul -15, ma rosicchiano qualche punto nel finale del primo quarto con due triple di Cappelletti. Il primo quarto si chiude sul 24-15.

Si torna sul parquet e la situazione si ribalta drasticamente, complice anche un grande impatto del nuovo acquisto sassarese Ghazi. Il turco-cipriota recupera palloni e trova subito punti preziosi.

In generale, la Dinamo torna a sfruttare la sua fluidità di manovra e trova in Bendzius e Bibbins i soliti affidabili realizzatori, riportandosi a -4 (26-22). Dall’altra parte però c’è un Dreznjak in forma strepitosa che riesce a tenere il Banco sempre a distanza.

Dall’arco però le percentuali diventano altissime con Cappelletti e Bendzius sempre in prima linea e dunque Sassari riesce ad arrivare all’intervallo lungo ‘tallonando’ Cremona e restando sotto di 4: 44-40.

I ritmi alti però si fermano alla prima parte di gara. Al rientro in campo infatti le azioni delle due squadre vengono fortemente condizionate dal gran numero di palle perse. Nella difficoltà però è il Banco a riuscire ad emergere.

Halilovic sfrutta l’ennesimo pallone mal gestito da Cremona e schiaccia dentro il canestro del primo vantaggio biancoblù della gara (50-48). La gara si anima per intensità, ma non per punti e alla fine la Vanoli riesce a tamponare i danni, riportandosi avanti ma facendosi raggiungere sul 54-54.

L’ultima parte di gara comincia con la stessa sterilità offensiva con cui si è concluso il terzo quarto. Fin da subito però sembra essere la Dinamo ad avere qualche energia in più. Dopo un prolungato tira e molla nel punteggio, Tambone risolve la situazione portando sul +5 Sassari.

Il Banco a questo punto sfrutta il netto calo della Vanoli e vola addirittura sul +10 con una tripla firmata dal solito Bibbins (59-69). Da quel momento in poi comincia una gara di gestione per i sardi che nel finale dilagano: 80-65

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it