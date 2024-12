E’ Georg Pfaffenroth l’uomo morto a causa di una caduta mentre cercava di arrampicarsi sino al sesto piano di una palazzina a Cagliari.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo stava provando a salire fino al piano in cui si trovava la sua ragazza, con cui aveva litigato poco prima. La donna lo aveva infatti mandato via di casa e allora l’uomo, un 32enne tedesco residente in Svizzera, ha provato ad arrampicarsi fino al sesto piano, dove la donna viveva.

Tuttavia, giunto al quarto ha perso l’equilibrio, è caduto ed è morto sul colpo. Immediato l’intervento da parte del 118 e dei carabinieri che hanno provato a soccorrerlo ma hanno avviato anche le indagini.

Si indagherà infatti anche sul motivo della perdita di equilibrio da parte dell’uomo: se questa sia avvenuta in modo casuale o per via di un malore.

