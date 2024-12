E’ stato convocato un vertice d’urgenza per domani, lunedì 30 dicembre, per discutere di alcuni punti relativi alla riforma della Sanità, portata avanti dalla giunta guidata da Alessandra Todde.

La presidente preme per portare il testo in Aula per la discussione, ma prima vorrebbe risolvere alcune discordanze che si sono venute a creare nella maggioranza.

Nel frattempo, anche l’opposizione comincia a farsi sentire e promette una revisione senza alcun tipo di sconto.

