Anche ad Alghero non sono state deluse le aspettative per il Capodanno che ha visto come band protagonista i Negramaro.

Dopo una serata di Dj Set, con l’intrattenimento successivo di Sara Jane Ranieri e Simone Paleari, il gruppo pugliese è salito sul palco dopo la mezzanotte e ha regalato grande spettacolo.

I Negramaro hanno infatti scaldato l’atmosfera, caratterizzata da circa 10mila presenze, con le loro canzoni più celebri come “Parlami d’amore”, “Meraviglioso” e “Nuvole e lenzuola”, ma anche con un dettaglio particolare che ha contribuito ad alzare il volume della festa: una bandiera sarda.

Sui social il leader del gruppo Giuliano Sangiorgi ha poi voluto ringraziare tutto il pubblico: “È stata una notte magnifica! Grazie Alghero per tutto l’amore che ci avete trasmesso. Buon 2025 a tutti”.

