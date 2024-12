Tutta la Sardegna, e non solo, si prepara al classico cenone di fine anno che porterà ai festeggiamenti per il nuovo anno solare 2025. Per farlo si organizzeranno i classici cenoni che porteranno a tavole imbandite di sfiziosità della tradizione ma anche rivisitazioni in chiave contemporanea.

Nelle tavole dei sardi sicuramente non mancheranno i prodotti della terra tipici del territorio come carciofi, funghi, salumi e formaggi di ogni tipo, accompagnati da un buon vino di Sardegna e dai classici maialetto arrosto e agnello.

Ma la tradizione non termina qui: tante famiglie sarde opteranno per servire a tavola la cacciagione oppure il pesce, come il baccalà, le orate e le anguille.

Certamente non mancheranno il cotechino e le lenticchie, simbolo di buon auspicio per l’anno venturo, ma ciò che accomunerà tutti saranno i festeggiamenti e il divertimento.

