Nonostante le voci circolate, Geppi Cucciari potrebbe non salire sul palco al fianco di Carlo Conti per la co-conduzione di una serata di Sanremo. Si attende invece una risposta da Mahmood.

Sono queste le ultime indiscrezioni circolate relativamente alla scelta dei co-conduttori del festival della musica italiana del 2025.

La presenza di Cucciari era data ormai quasi per certa, ma poi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica ha smentito le voci che erano circolate: “Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione. Sarebbe un’esperienza indimenticabile”.

Per quanto riguarda Mahmood invece, gli è stata chiesta la disponibilità e una sua risposta potrebbe arrivare a giorni. Anche perché il tempo stringe.

