Si continuano a vivere momenti di paura nel carcere di Cagliari-Uta. Questo pomeriggio un detenuto ha appiccato un incendio nella propria cella, causando l’intossicazione di quattro agenti della polizia penitenziaria.

Secondo la ricostruzione, il detenuto avrebbe dato fuoco al materasso presente nella sua cella di isolamento.

Gli agenti sono intervenuti in modo tempestivo per domare le fiamme, ma sono rimasti intossicati dal fumo respirato. Per questo motivo, quattro di loro sono stati trasportati in ospedale: due al Santissima Trinità, uno al Brotzu e uno al Policlinico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it