La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, è intervenuta presso il punto stampa a margine dell’incontro urgente avuto questa mattina in consiglio regionale con i capigruppo di maggioranza, a seguito del decreto-ingiunzione che ha dichiarato la sua posizione decaduta. Va sottolineato che il provvedimento non è immediatamente esecutivo. L’ordinanza di ingiunzione prevede l’avvio della procedura di decadenza. La Presidente coninuerà ad agire nella pienezza dei suoi poteri.

Sul proseguo del lavoro: “Sono serenamente a lavoro dopo un confronto con la maggioranza, l’atto amministrativo arrivato alla Corte d’Appello seguirà il suo percorso e sarà gestito dai miei avvocati. Ho piena fiducia nella magistratura e su quelle che sono le azioni fatte dal comitato che mi ha rappresentato per le elezioni, ho la piena motivazione di continuare a lavorare per i sardi”.

Sulle azioni legali: “Non sarà difficile lavorare, siamo stati eletti per servire i sardi e questo non finisce finché non ci sono atti definitivi. Il consiglio regionale farà il suo percorso e nel frattempo lavoriamo con leggitimazione. Dal punto di vista del mio percorso farò tutto quello che i miei avvocati riterranno opportuno, il ricorso è normale ci si deve difendere. I miei avvocati non condividono le osservazioni ed è giusto ribadire le proprie ragioni nelle sedi competenti”.

Possibili errori commessi nella rendicontazione: “A noi non risultano strafalcioni, abbiamo una posizione diversa rispetto a quella della corte d’appello. E’ inutile ora discutere, lo faranno gli avvocati nelle sedi opportune, sono certa della leggitimità del mio operato e gli atti sono corretti. Nei formalismi, non essendo giurista, non posso entrare. Abbiamo ricevuto delle osservazioni della corte d’appello e abbiamo risposto con una memoria, in modo collaborativo”.

Incontro con i capigruppo: “Oggi ci siamo confrontati non nel merito del caso ma dal punto di vista politico e della nostra azione che deve andare con forza, siamo la maggioranza votata dai sardi e vogliamo lavorare per loro”.

Sostegno politico: “Ho sentito Conte e Schlein, ho il loro supporto. Tutti stanno lavorando per sostenermi”.

