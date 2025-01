Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani all’U-Power Stadium contro il Monza di Bocchetti.

Indisponibili e mercato: “Non è a disposizione Luvumbo ma sta migliorando, Jankto ha la febbre ma per il resto tutto ok. Non mi interessa del mercato, ho professionisti di livello nella mia squadra che non si faranno distrarre dal mercato. Scuffet farà una grande partita”.

Sul gioco della squadra: “Secondo me bisogna aggiungere un po’ di pepe, nel senso di perseveranza, energia, passione ed equilibrio. Bisogna dare valore alla prestazione e dobbiamo capire quando attaccare e quando difendere strenuamente. Questa settimana abbiamo capito il livello delle nostre prestazioni e cosa ci si aspetta da noi, quando essere cinici e quando difendere o spazzare la palla in tribuna”.

Panchina a rischio: “Sono tutta la carriera in discussione, mi contraddistingue il fatto di essere focalizzato e di pianificare tutto. Riusciremo a fare quello che voglio, stiamo cercando di creare tramite il gioco ed i risultati“.

Sulla gara di Monza: “Incontriamo una squadra che termina il girone d’andata lottando per il nostro obiettivo, ora alla fine del girone possiamo fare una valutazione sugli scontri diretti giocati. Non sarà uno spareggio con il Monza, io non ragiono così. Sono stato varie volte in fondo alla classifica per poi uscirne alla fine”.

