Al 63’, durante Monza-Cagliari, il Var ha richiamato l’arbitro Di Bello per un contatto a palla ferma: D’Ambrosio ha scalciato Mina, meritandosi il rosso.

Non è dello stesso avviso l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Sul suo profilo X ha spiegato che – secondo la sua interpretazione – il rosso è esagerato e che non fosse materia da Var.

“Premesso che in #SerieA si è persa la valutazione dell’intensità, continuo a vedere espulsioni per gesti che sì sono sopra le righe, ma che di violento non hanno nulla. #DAmbrosio prova semplicemente a rialzarsi e più si rallenta il video più il suo sembra un gesto violento. Per me il #VAR non sarebbe dovuto intervenire”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it