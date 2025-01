Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro hanno portato un momento di gioia e conforto ai pazienti dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. Facendo visita ai reparti di Pediatria, Nido, Terapia Intensiva Neonatale e Geriatria.

Durante l’incontro, i piccoli pazienti hanno ricevuto doni in vista dell’Epifania, vivendo attimi di serenità insieme ai familiari e al personale sanitario. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno portato gli auguri di buon anno agli anziani del reparto di Geriatria, offrendo un momento di vicinanza a chi vive situazioni di fragilità

L’iniziativa ha voluto ribadire l’importanza di condividere i momenti di festa con le persone in difficoltà, trasformando le festività in un’occasione di solidarietà e attenzione verso chi è più vulnerabile.

I sorrisi dei bambini e il ringraziamento degli anziani hanno testimoniato il valore di un gesto semplice nel portare conforto e speranza a chi affronta un periodo difficile, lontano dai propri cari e dalle proprie abitudini quotidiane.

L’auspicio è che il nuovo anno porti miglioramenti e guarigione, permettendo a tutti di tornare presto a casa, riabbracciare i propri cari e ritrovare serenità e benessere.