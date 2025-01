Il caso Todde è diventato un tema nazionale. E possibili elezioni regionali diventano un piatto prelibato sul quale diversi leader politici intendono tuffarsi.

Come Roberto Vannacci, esponente esterno della Lega e principale rappresentante del movimento “Il mondo al contrario”.

Su Facebook, l’ex generale attacca la presidente sarda, invocando le elezioni e provando ad accattivarsi eventuali elettori sardi con “Fortza Paris”.

“Sciatteria e terribile incompetenza: lo riconoscono persino a sinistra, in genere abituati a negare anche l’evidenza. Con la decadenza della governatrice (M5S, PD e AVS) per le gravi irregolarità riscontrate nella rendicontazione dei fondi elettorali, la Sardegna potrà finalmente liberarsi dagli incompetenti, dagli scappati di casa e dalla sinistra che preferisce la percezione alla realtà e tornare al voto per eleggere un governatore all’altezza. Noi siamo pronti. Fortza paris!”.

