Simone Scuffet domani parte per Napoli per le visite mediche e per la firma. Il portiere del Cagliari, ormai ex, ha chiuso a Monza la sua avventura coi colori rossoblù.

Diventerà il vice di Alex Meret alla corte di Antonio Conte, nella corsa verso lo scudetto.

Una volta concluse le pratiche per il passaggio, il Cagliari accoglierà in Sardegna Elia Caprile. Il nuovo portiere saluterà la Campania e si metterà a disposizione di Davide Nicola in vista della trasferta a Milano.

