La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Sardegna contro Enel in merito alle concessioni delle centrali idroelettriche del sistema Taloro.

La questione verteva sulle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Tsap), che nel 2023 aveva ritenuto non legittimo il subentro della Regione, tramite l’Enas (Ente Acque della Sardegna), nella gestione delle grandi derivazioni idroelettriche.

Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questo giudizio, riconoscendo la legittimità delle azioni intraprese dalla Regione Sardegna sulla base delle leggi regionali 17/2000 e 19/2006.

Esprime grande soddisfazione la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

“Nonostante qualcuno continui a ripetere, o a sperare, che io non sia più la Presidente della Sardegna, noi continuiamo a lavorare nel solo interesse dei sardi rispondendo alle illazioni con fatti concreti. La sentenza della Cassazione rappresenta un passo fondamentale per riaffermare i diritti della Sardegna nella gestione delle risorse idriche. Un traguardo che segna una svolta verso un futuro più autonomo e sostenibile per la Sardegna”.

Secondo la Presidente, “questo risultato rafforza inoltre la posizione della Regione nella pianificazione del nuovo Piano Energetico Regionale e nella costituzione della Società Energetica della Sardegna”.

