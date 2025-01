Dopo gli interventi degli esponenti di centrodestra contro Alessandra Todde, ecco la difesa della Presidente della Regione Sardegna da parte di Sinistra Futura.

In una nota, il capogruppo in Consiglio Regionale Luca Pizzuto si scaglia contro i colleghi di centrodestra e i loro attacchi alla Presidente.

“Stupiscono le parole di autorevoli leader del centro-destra che sostengono l’incapacità della giunta e del consiglio di poter lavorare e produrre atti. Queste parole poco responsabili mettono in allarme, senza un fondamento, tutto il sistema che ruota intorno alla Regione. Con questo atteggiamento, il centro-destra spera di far dimenticare ai sardi gli inauditi disastri di cui è stato portatore, ma noi non dimentichiamo. È incredibile come forze politiche che hanno fatto del garantismo il loro fondamento, e che tra loro annoverano una discreta quantità di indagati per reati vari, si affrettino a condannare la presidente Todde e tutto il Consiglio regionale democraticamente eletto qualche mese fa”.

Pizzuto auspica che il lavoro del centrosinistra possa proseguire spedito, ribadendo piena fiducia nella magistratura.

