Proseguono le analisi e l’esame del testo del Ddl 40 sulla riorganizzazione del sistema sanitario. Quest’oggi, l’assessore Bartolazzi ha presentato la sua relazione in occasione della sesta commissione programmata da Carla Fundoni, presidente della commissione sanità.

“Ho riscontrato nella sanità sarda – ha riferito Bartolazzi – molta disorganizzazione nella erogazione dei servizi ma è superabile. Siamo ultimi in Italia per quanto riguarda l’erogazione dei Lea, a fronte di notevoli risorse economiche a disposizione”.

L’assessore ha proseguito: “Ho poi constatato che il territorio non parla con gli ospedali e le aziende ospedaliere. Abbiamo toccato il fondo e non si può che migliorare“.

Per quanto concerne i tempi invece Bartolazzi ha precisato: “La riorganizzazione è importante. Le tempistiche normative e legislative non saprei dirle. Ma per quanto riguarda la possibilità di attivare la riforma, i tempi saranno medi lunghi, perché è una riforma sostanziosa”.

A margine l’assessore è stato “interrogato” anche sul caso Todde, ma ha avuto modo di ribadire la sua piena fiducia nella presidente: “Piena fiducia alla presidente Alessandra Todde, ci sono dei problemi amministrativi che saranno sicuramente risolti. Il mio compito è quello di occuparmi di sanità, per questo sono venuto in Sardegna”.

