Emergono i primi particolare dalle ricostruzioni della Polizia Locale di Cagliari sul terribile frontale avvenuto questa notte sull’Asse Mediano. Prima dello scontro, numerose segnalazioni erano giunte al 112 riguardo a una vettura che procedeva contromano sulla Strada Statale 131-dir. Il veicolo, una Renault guidata da un 84enne, aveva poi continuato il suo tragitto in senso opposto lungo l’Asse Mediano, partendo da Sestu in direzione Cagliari.

Dalla Sala Operativa della Questura erano state inviate volanti per intercettare il mezzo, mentre gli automobilisti in transito, diretti da Cagliari verso Sestu, cercavano spaventati di evitarlo. Dopo aver percorso circa 10 chilometri contromano, l’auto si è schiantata frontalmente contro una Renault Clio all’altezza di via Berlino.

L’impatto è stato violentissimo. Entrambi i conducenti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure dei sanitari del 118. La Polizia Locale di Cagliari si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico, mentre sul luogo dell’incidente era presente anche personale della Polizia di Stato.

