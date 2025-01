Un grave scontro si è verificato questa notte a Cagliari, lungo l’Asse Mediano. A causare il terribile schianto un’auto che procedeva contromano. Intorno a mezzanotte e mezza, due vetture si sono scontrate frontalmente nei pressi dell’autovelox situato nella zona di Genneruxi.

I conducenti coinvolti, un uomo di 84 anni e un giovane di 28 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale con codice rosso. Entrambi hanno riportato ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, l’anziano avrebbe imboccato contromano un tratto dell’Asse Mediano.

L’84enne è stato ricoverato al Brotzu, mentre il 28enne è stato trasferito al Policlinico di Monserrato. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della dinamica dell’incidente.

