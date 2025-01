Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha rivolto un’interrogazione all’assessora regionale ai trasporti Barbara Manca, relativo al lancio dei collegamenti tra la Sardegna e gli Stati Uniti.

A renderlo pubblico è stato lo stesso Truzzu attraverso una nota: “Quali saranno i tempi del bando per la realizzazione del collegamento aereo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti d’America, ma soprattutto quali e quante risorse saranno destinate alla sua realizzazione?”

“Una notizia che ha suscitato particolare entusiasmo – ha proseguito Truzzu – e che potrebbe incidere in maniera positiva sia sul mercato turistico che su quello agroalimentare, facilitando l’apertura di nuove opportunità di mercato. L’auspicio è che non sia l’ennesimo promessa-spot della Giunta Todde, specializzata in annunci propagandistici”.

