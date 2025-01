Nessun problema tecnico alla base delle mancate partenze della Moby Zaza dalla Sardegna per la Corsica. Il traghetto, come spiega Moby, è fermo a Olbia dal 7 gennaio a causa delle cattive condizioni meteo marine.

Secondo quanto appreso, a causa del forte vento da ovest con raffiche di circa 20 nodi (40 km/h) le autorità corse hanno ritenuto di non poter effettuare in sicurezza l’attracco della nave per la conformazione delle banchine a Porto Vecchio.

In conseguenza del miglioramento meteo atteso la prossima corsa tra Golfo Aranci e Porto Vecchio è prevista per domenica 12.

