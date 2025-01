La presidente della Regione Alessandra Todde ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo scopo é quello di porre al centro il problema della siccità in Sardegna.

Gli invasi vuoti di cui si é più volte parlato nei mesi estivi e autunnali, sono rimasti ben impressi nella mente dei sardi.

Per questo Todde ha richiamato l’attenzione in modo da sollecitare la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per la grave situazione.

A renderlo noto é stata lei stessa sui social: “Ho scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per sollecitare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la grave situazione di deficit idrico che interessa il nostro territorio”.

“Negli ultimi anni – ha proseguito la governatrice – i fenomeni siccitosi hanno portato a una riduzione significativa delle risorse idriche, con pesanti ripercussioni sui settori idropotabile e agrozootecnico”.

L’emergenza però non é finita: “La situazione si è ulteriormente aggravata a causa dei modesti deflussi registrati tra ottobre e dicembre 2024, che non hanno consentito di ripristinare le scorte idriche”.

Per questo secondo la presidente serve agire non solo a livello Regionale: “É chiaro che servono mezzi e poteri straordinari per affrontare questa crisi in modo più efficace e scongiurare il rischio di un peggioramento ulteriore”.

