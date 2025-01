Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission ha nominato Matteo Frate come nuovo Direttore. Viene incaricato temporaneamente di guidare l’ente in una nuova fase di sviluppo per il settore audiovisivo regionale e verso la definizione di un nuovo bando di concorso pubblico per la direzione.

Frate, economista ed esperto in sviluppo locale, ha maturato una significativa e lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione, in particolare presso la Regione Sardegna. E’ un esperto di gestione finanziaria e amministrativa e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Funzionario dell’Unità di Progetto Iscol@, coordinando interventi di edilizia scolastica e progetti strategici per la valorizzazione del territorio.

Nel suo discorso di insediamento, il neo direttore ha espresso gratitudine per la fiducia accordata e ha sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico tra istituzioni, operatori del settore e comunità locali.

“È un onore per me assumere questo incarico. La Sardegna Film Commission ha un ruolo cruciale nel promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione. Il mio obiettivo è consolidare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per l’industria audiovisiva, con l’obiettivo di rinnovare l’organizzazione per affrontare le nuove sfide in seguito alla grande crescita ottenuta negli ultimi anni”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it