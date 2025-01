Non sono stati mesi facili per Jacub Jankto a Cagliari. Non solo un infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo, ma anche l’impossibilità di scalare (fin qui) le gerarchie della rosa guidata da Davide Nicola.

Il centrocampista ceco non ha celato la sua amarezza. In una storia sui social ha scritto: “Questa volta mi rincresce tanto. Unico modo allenarsi al 100% come finora. Il resto dipende dalla società e l’allenatore. Comunque sempre forza Cagliari. Forza ragazzi!”.

Non una accusa al tecnico rossoblù per la mancata considerazione, ma certamente il dispiacere di non poter essere tra le scelte principali.

Radiomercato parla però di un possibile addio durante la sessione invernale: tre squadre estere sarebbero interessate alle sue prestazioni. Per il Cagliari sarebbe una buona uscita, visto che il contratto scadrà a giugno.

