La Torres punta al primo posto del girone B di Serie C e lo fa sapere strapazzando il Milan Futuro per 5-1. A segno Fischnaller, Varela, Brentan, Mastinu e Casini. Per i rossoneri il gol di Magrassi.

I rossoblù hanno messo in chiaro la sfida sin dai primi minuti: un uno-due fulminante tra il 7’ e l’8’ che hanno di fatto chiuso ogni confronto. Il dominio è stato totale sotto ogni punto di vista, con gli uomini di Greco a far sentire anche la propria esperienza.

Il 4-0 servito a fine primo tempo, con la ripresa che è valso solo per mantenere il vantaggio fino alla fine. Per i padroni di casa solo il gol della bandiera.

Ora la Torres può dare l’assalto al vertice. La Ternana è distante appena 3 punti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it