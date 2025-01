Assemblea partecipata per Sinistra Futura a Oristano. Una occasione utile anche per rispondere alla Lega, che ha deciso di avviare una campagna di mobilitazione sul caso Todde.

Gli esponenti del partito del Campo Largo hanno attaccato i colleghi del centrodestra.

“La Lega, ormai estinta in Sardegna, autrice di immani disastri nella nostra isola e in ‘continente’, pensi piuttosto allo sfascio dei trasporti in Italia e ai 49 milioni di euro da restituire al popolo italiano. Pensi in che condizioni hanno lasciato la Sardegna dopo 5 anni al potere: abbiamo trovato solo macerie”.

