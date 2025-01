Non ci sono abbastanza posti letto per i pazienti, che di conseguenza vengono quasi “ricoverati” nei corridoi. Insomma, continua ad aggravarsi la situazione in cui versa il Brotzu.

Per questo motivo la direttrice generale dell’Arnas Agnese Foddis ha voluto scrivere una lettera all’assessore Bartolazzi: “L’Azienda continua a gestire, in totale solitudine, i rischiosi riflessi della cronica carenza di un’assistenza inadeguata nel territorio”.

A questo punto infatti non bastano più neanche i medici, motivo per cui la direttrice ha affermato che richiamerà tutti i medici che operano nelle strutture sanitarie gestite dalle altre Asl sulla base di convenzioni.

Foddis infatti ha sottolineato: “Siamo costretti, nostro malgrado, a valutare seriamente la decisione di sospendere le attività dei medici dell’Arnas presso le Aziende del territorio, al fine di alleggerire il carico di lavoro dei professionisti del San Michele. Si tratta di una scelta obbligata, che saremo costretti ad attuare se non saranno assunte decisioni tempestive”.

