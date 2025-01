Tempio si stringe al fianco della famiglia di Eleonora Baltolu, la professoressa di 40 anni scomparsa dopo una breve malattia. A darne la notizia è stato il Liceo Dettori-De André, dove insegnava.

L’istituto ha deciso di rinviare l’open day previsto per oggi al 21 gennaio. La donna era molto apprezzata da studenti e colleghi, tanto da essere ricordata con grande cordoglio sui social anche da chi l’aveva conosciuta al Liceo Gramsci di Olbia e nella biblioteca di Bulzi.

“È sempre difficile raccontare con le parole ciò che non si sarebbe mai voluto dire. Soprattutto quando queste non possono essere che insufficienti per raccontare la bella persona che per la nostra scuola è stata la professoressa Eleonora Baltolu. Conoscerla e ammirarne la professionalità è stato un privilegio. Così è stato anche per chi ne aveva già scoperto e apprezzato le qualità, umane e intellettuali, negli anni in cui, brillante studentessa del Linguistico, aveva frequentato il liceo Dettori, scuola che negli anni, dopo la laurea, sarebbe diventata la sua seconda casa. Custodiremo il ricordo del suo sorriso gentile e testimonieremo la sua appassionata dedizione all’insegnamento che ha svolto sempre con generosità e straordinaria capacità di ascolto dei suoi studenti”.

Così si legge in una nota del Liceo Dettori di Tempio.

