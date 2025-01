Un uomo di 31 anni è stato denunciato a piede libero in seguito al furto di una borsetta avvenuto in via Cadello. Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì 13 gennaio.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Cagliari, l’uomo ha rubato la borsetta di una ragazza contenente effetti personali, documenti e bancomat, dall’interno della sua autovettura. In seguito, la vittima ha ricevuto sul suo telefono la notifica di alcuni pagamenti appena effettuati con il suo bancomat.

Gli agenti hanno ricostruito i movimenti del 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato rintracciato e accompagnato al Comando di Polizia Locale per essere denunciato. La refurtiva è stata poi restituita.

