Stop al presidio e all’occupazione dell’assessorato regionale del Lavoro da parte dei sindacati sardi.

La ministra Marina Calderone ha infatti inviato le convocazioni ministeriali indispensabili a stilare gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori e le lavoratrici delle aziende in crisi del Sulcis.

Le riunioni sono state calendarizzate per il 22, 23 e 24 gennaio.

Le sigle confederali (Cgil, Cisl, UIL) hanno quindi deciso di smantellare il presidio, ma si riservano di mettere in campo nuove iniziative per far sì che gli impegni vengano rispettati.

