Valanga social contro Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale in Veneto. In un video aveva esaltato l’importanza storica della sua regione, marcando una presunta superiorità rispetto a quelle del sud Italia.

Villanova rispondeva in particolare a chi, nel centrodestra, vorrebbe sottrarre il Veneto alla guida leghista.

“Le altre regioni che vanno al voto quest’anno non valgono il Veneto. Vi do due Campanie, due Puglie e ci metto pure la Sardegna pur di tenermi il Veneto” ha dichiarato.

A stretto giro ha risposto Emanuele Mattana, esponente sardo del Movimento 5 Stelle.

“La Lega finalmente esce allo scoperto affermando ciò in cui crede davvero: la Sardegna è una Regione di serie B rispetto al Veneto. Queste affermazioni, oltre che essere vergognose e qualificare chi le afferma, svelano l’egoismo di chi, troppo spesso, dimentica che ogni regione d’Italia ha il proprio valore e la propria unicità”.

