Una Dinamo Sassari falcidiata dagli infortuni saluta Bilbao e la Fiba Europe Cup con una sconfitta. I sassaresi si sono dovuti arrendere in terra basca per 77-60.

Senza Bibbins, Renfro e Gazi, oltre ai lungodegenti Udom e Sokolowski, i biancoblu hanno fatto fatica a gestire in modo ponderato la partita. Al netto di qualche acuto, i baschi si sono rivelati superiori in tutti i frangenti.

I sardi salutano così la Fiba Europe Cup, complice anche la contemporanea vittoria di Cholet sul Le Portel.

La partita

Le due squadre partono subito forte, ma è Bilbao a prendere per prima le distanze con Pantzar che realizza 5 dei 7 punti (a zero) del parziale, facendo capire alla Dinamo che la gara sarà in salita fin dalle prime battute.

Nonostante tutto però, Sassari riesce a rimanere a galla e a non perdere troppo contatto con gli avversari, merito anche di giocatori come Trucchetti e Vincini, che si ritrovano maggiore spazio del solito nello scacchiere di Markovic, per via dei tanti infortuni. Sta di fatto che il primo quarto si chiude sul 20-14.

Breve pausa e Dinamo che rientra vivace, riuscendo a riportare la partita in equilibrio. L’esuberanza di Trucchetti si tramuta in una tripla dall’angolo che riporta avanti i sassaresi 21-20. Le risposte di Bilbao sono però fuori proporzione, tant’è che i baschi infilano un nuovo parziale di 7-0.

Il Banco prova a riprendere a macinare gioco con la tripla di Fobbs accorcia nuovamente le distanze sul 27-25, ma Halilovic purtroppo sbaglia il canestro del pari. E’ il momento cruciale della prima larga parte di gara: a quel punto i biancoblù cominciano a sbagliare tanto e non riescono più a seguire le transizioni.

Questo porta all’ennesima fiammata dei baschi che allungano anche sul +11 (39-28). Bendzius prova a caricarsi la squadra sulle spalle realizzando una giocata da 3 punti (canestro valido e tiro dalla lunetta), ma i problemi difensivi in un nuovo allungo avversario e si approda all’intervallo lungo sul 41-33.

La trama al rientro sul parquet sembra la stessa: la Dinamo si avvicina, ma non appena si manifesta l’occasione per poter fare il passo decisivo, cominciano gli errori. Così Bilbao punisce con una tripla di Rabaseda (51-40).

Fobbs realizza un canestro in reverse da museo, ma è uno degli ultimi acuti del quarto per i sassaresi. I baschi infatti provano a dare la spallata decisiva alla gara e si portano addirittura sul +15 (59-44).

I rossoneri si prendono almeno tre extra-possessi, ma non capitalizzano e Cappelletti in contropiede riavvicina ancora una volta le due squadre. Sono gli ultimi punti del terzo quarto, che si chiude 59-47.

I ritmi si abbassano, complice anche la stanchezza che comincia a diventare l’unica protagonista della gara. Tanti errori e gambe che non riescono più a seguire la velocità della palla.

Markovic si infuria per la penetrazione di Pantzar che a 3’54” dalla fine porta i suoi sul 67-52 e praticamente chiude i giochi per la Dinamo, soprattutto dal punto di vista mentale. Il Banco prova a rialzare la testa con le triple di Cappelletti e Fobbs.

Un Trucchetti ispirato rende onorevole la sconfitta sassarese, riuscendo a servire un altro assist, stavolta per Vincini. Ormai però è solo questione di dettagli. Bilbao chiude la gara con la schiacciata di Rabaseda. Il match termina 77-60.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it