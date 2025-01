Giuseppe Tomasini, ex difensore del Cagliari e grande amico di Gigi Riva, ha parlato ai nostri microfoni ad un anno dalla scomparsa del Mito Rombo di Tuono, raccontandoci i dolorosi momenti ma anche i ricordi felici vissuti insieme.

Ad un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, come ha vissuto questi 12 mesi senza Rombo di Tuono?

“Mi sembra che Gigi ci sia ancora, ho percepito un grande dolore. Con lui mi univa un’amicizia profonda da 54 anni, ogni settimana ero da lui e passavamo diverse ore insieme. Per me è stata la perdita di un fratello, parlavamo di tutte le cose normali della vita e non di calcio. Era un uomo non perfetto, perché la perfezione non esiste, ma era un uomo vero di parola, non si è mai venduto o assoggettato a compromessi. Per me era un amico vero”.

Cosa ha provato al momento in cui è giunta la dolorosa notizia della scomparsa di Riva?

“L’ho saputo tramite un amico e sono rimasto paralizzato per un minuto senza parlare, poi ho realizzato. Andavo a trovarlo tutte le settimane e conoscevo la sua situazione di salute. Non ha voluto farsi fare quello che il medico diceva e forse ha fatto bene, nella sua vita ha sempre deciso tutto lui e ha deciso anche la sua morte. La vita di ognuno di noi arriva alla fine, purtroppo quando arriva il momento non si può stare più al mondo e lui aveva percepito questo”.

Un’amicizia lunghissima in campo e fuori dal campo, che aneddoti ricorda di Riva calciatore e di Riva uomo?

“Il Riva calciatore era uno di quelli che non si è mai interessato di niente, avrebbe potuto fare lui tutte le formazioni e far giocare chi voleva lui; un solo allenatore si permise di andare da lui a chiedergli che formazione potesse fare, ma lui rispose che la formazione doveva farla l’allenatore e non il giocatore. Entrava in campo e giocava, era una persona limpida avrebbe potuto fare la formazione a tanti allenatori ma non l’ha mai fatto si è sempre comportato bene. In campo era un condottiero, uno che dava tutto, si ruppe una gamba e tornò poi in campo. A parte la nostra amicizia ho vissuto un grande uomo da cui prendere esempio. Su Riva uomo posso dire che era amico di tutti, era una persona con la schiena diritta, è stato mio testimone di nozze, sembrava una persona inavicinabile ma aveva solo bisogno di conoscerti, se ti conosceva si apriva. Sono onorato dell’amicizia che mi ha dato. Non voleva parlare di calcio ma della vita”.

Come mai lei e Riva non parlavate del calcio di oggi? Quale era il suo pensiero in merito?

“Il calcio di oggi non è quello che abbiamo vissuto noi. Noi eravamo legati alla società che rappresentavamo ed era la società a decidere. Oggi i giocatori sono liberi, come un industriale che gira dove guadagna più soldi, noi invece avevamo un forte legame e per la società facevamo di tutto. Oggi ci sono giocatori che non valgono niente e prendono tanti soldi, il calcio è cambiato noi andavamo da Albertosi a Riva, oggi passano indietro al portiere mille palloni: a lui non piaceva questo calcio moderno. Noi andavamo sempre avanti, non tornavamo mai da Albertosi, ora tornano sempre indietro e non c’è più uno che salta l’uomo, si gioca solo a passaggini. Io non guardo più il calcio, non mi piace più, guardo solo la Champions League o le gare importanti. Riva mi diceva: “Toma, danno indietro tanti palloni perché non sanno più andare a giocare in avanti”, la pensava esattamente come la penso io, per questo si parlava poco di calcio”.

Cosa ne pensa del Cagliari attuale? Una squadra che sviluppa un bel gioco ma riesce a raccogliere poco

“Il Cagliari ha un grande allenatore, ed è la cosa principale. Nicola non sarà Mourinho ma è un bravissimo allenatore. Con gli elementi che ha il Cagliari riesce a fargli giocare bene, però nel calcio adesso serve un fuoriclasse. Il Cagliari è una bella squadra, gioca bene ma è in fondo alla classifica e per potersi salvare devono combattere dando tutti il 200%”.

